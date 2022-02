Sanremo 2022, Amadeus sbotta in conferenza stampa: “Morandi favorito da Jovanotti? Scusami ma è una cazzata. Basta vedere sempre il marcio in qualsiasi cosa” (Di sabato 5 febbraio 2022) “Gianni Morandi favorito dalla presenza di Jovanotti? Scusami ma è una cazzata“. All’ennesima domanda polemica sul duetto a sorpresa di Jovanotti con Morandi, Amadeus ha perso la pazienza ed è sbottato con i giornalisti presenti alla conferenza stampa. Il direttore artistico del Festival ha ribadito più volte la legittimità di quanto accaduto durante la quarta serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover e ai duetti, appunto, e vedendo l’insistenza di alcuni cronisti nel voler fare polemica a tutti i costi non si è trattenuto. “Siamo qui a fare le pulci alla presenza di Jovanotti, sono veramente dispiaciuto”, ha detto. “Io sono uno che si assume ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) “Giannidalla presenza dima è una“. All’ennesima domanda polemica sul duetto a sorpresa diconha perso la pazienza ed èto con i giornalisti presenti alla. Il direttore artistico del Festival ha ribadito più volte la legittimità di quanto accaduto durante la quarta serata del Festival di, quella dedicata alle cover e ai duetti, appunto, e vedendo l’insistenza di alcuni cronisti nel voler fare polemica a tutti i costi non si è trattenuto. “Siamo qui a fare le pulci alla presenza di, sono veramente dispiaciuto”, ha detto. “Io sono uno che si assume ...

