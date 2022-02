Sanremo 2022, Amadeus incorona il vincitore della 72ª edizione del Festival (Di sabato 5 febbraio 2022) Un’emozione dopo l’altra. Questo è stato il Festival di Sanremo 2022, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus che ne è anche il direttore artistico. Le canzoni in gara sono 25, tutte già ascoltate due volte, con le giurie (sala stampa, demoscopica e televoto) chiamate a votare in maniera congiunta per l’elezione del vincitore assoluto della kermesse canora. Sanremo 2022, si apre con l’Inno di Mameli I motori per la serata finale del 5 febbraio si sono scaldati con una grande emozione, quella legata all’Inno di Mameli, eseguito in maniera magistrale dalla Banda della Guardia di Finanza. L’esecuzione è quella delle grandi occasioni, con un Amadeus visibilmente commosso e pronto per la maratona conclusiva al ... Leggi su dilei (Di sabato 5 febbraio 2022) Un’emozione dopo l’altra. Questo è stato ildi, condotto per la terza volta consecutiva dache ne è anche il direttore artistico. Le canzoni in gara sono 25, tutte già ascoltate due volte, con le giurie (sala stampa, demoscopica e televoto) chiamate a votare in maniera congiunta per l’elezione delassolutokermesse canora., si apre con l’Inno di Mameli I motori per la serata finale del 5 febbraio si sono scaldati con una grande emozione, quella legata all’Inno di Mameli, eseguito in maniera magistrale dalla BandaGuardia di Finanza. L’esecuzione è quella delle grandi occasioni, con unvisibilmente commosso e pronto per la maratona conclusiva al ...

Advertising

SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Amore, mi dovrà passare Per restare libero, cambiare” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - Mauxa : #Sanremo 2022, incontro con #GiusyFerreri: ‘La mia canzone richiama un mondo felliniano’ - AndreaJoly_ : RT @MariannaBruschi: Team #Sanremo2022 @LaStampa capitanato da @robypava e @alicetta pronto alla finalissima [?? lo speciale online https:/… -