Sanremo 2022, Amadeus in conferenza stampa risponde alle polemiche su Jovanotti (Di sabato 5 febbraio 2022) Si è tenuta poco fa la conferenza stampa della quinta ed ultima serata di Sanremo 2022. Non poteva mancare Sabrina Ferilli che accompagnerà Amadeus alla proclamazione del vincitore di questa 72esima edizione del Festival. L’attrice ha commentato la sua presenza con grande ironia: Faccio i complimenti, sinora sono stati tutti bravissimi. Stasera ‘n se farà ‘n cazz*… Tutt’al più ci sarò per dire chi ha vinto. E ancora: Per chi fa questo mestiere questo è un momento straordinario, si rischia anche perché l’emozione gioca tanto. Ho detto subito sì ad Amadeus. Avevo pure la cervicale, mi diedero una serie di medicine: in quei giorni ero veramente cotta. Mi chiama Lucio Presta e dico subito sì. Poi mi venne il dubbio che non vi avesse chiamato nessuno e non sapevo come farmelo ... Leggi su isaechia (Di sabato 5 febbraio 2022) Si è tenuta poco fa ladella quinta ed ultima serata di. Non poteva mancare Sabrina Ferilli che accompagneràalla proclamazione del vincitore di questa 72esima edizione del Festival. L’attrice ha commentato la sua presenza con grande ironia: Faccio i complimenti, sinora sono stati tutti bravissimi. Stasera ‘n se farà ‘n cazz*… Tutt’al più ci sarò per dire chi ha vinto. E ancora: Per chi fa questo mestiere questo è un momento straordinario, si rischia anche perché l’emozione gioca tanto. Ho detto subito sì ad. Avevo pure la cervicale, mi diedero una serie di medicine: in quei giorni ero veramente cotta. Mi chiama Lucio Presta e dico subito sì. Poi mi venne il dubbio che non vi avesse chiamato nessuno e non sapevo come farmelo ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - liliacsoul_ : RT @fesssongever: Francesca Michielin with Emma Marrone, Sanremo 2022 - LaRepubblicaXL : Perché a Sanremo non c'è niente di twee. Il racconto di Luca Valtorta. -