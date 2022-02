Sanremo 2022, alla finale Sabrina Ferilli regina (Di sabato 5 febbraio 2022) Stasera a Sanremo è di scena il gran finale del festival 2022. Ad affiancare Amadeus, nell’anno delle attrici, arriva Sabrina Ferilli, talento, simpatia, intelligenza, uno dei volti più amati del nostro cinema. In quota ospiti all’Ariston è atteso Marco Mengoni, reduce dal 60/o platino della carriera con l’ultimo progetto discografico Materia (Terra). Dalla nave sbarcheranno all’Ariston anche Leggi su vitadavips.myblog (Di sabato 5 febbraio 2022) Stasera aè di scena il grandel festival. Ad affiancare Amadeus, nell’anno delle attrici, arriva, talento, simpatia, intelligenza, uno dei volti più amati del nostro cinema. In quota ospiti all’Ariston è atteso Marco Mengoni, reduce dal 60/o platino della carriera con l’ultimo progetto discografico Materia (Terra). Dnave sbarcheranno all’Ariston anche

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - ultimenews24 : (Adnkronos) - Da Massimo Ranieri a Drusilla passando per Fiorello e la sua amicizia con Blanco. Non si risparmia Ma… - collisionlrnts : esiste una vita prima di sanremo 2022 e una vita dopo sanremo 2022 -