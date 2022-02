Sabrina Ferilli, la straordinaria carriera della star “Giallorossa” che chiuderà Sanremo 2022 (Di sabato 5 febbraio 2022) “Certe notizie è meglio riceverle da seduti.” Sdraiata sul proprio divano, con un’espressione che tradisce una gioia incontenibile – come darle torto? – alcune settimane fa Sabrina Ferilli ha ufficializzato la propria presenza al Festival di Sanremo 2022. Terzo per la star romana, dopo il debutto come co-conduttrice nel 1996, al fianco di Pippo Baudo e Valeria Mazza, e il ritorno in qualità di ospite nel Sanremo di Gianni Morandi del 2012, in cui ci ha offerto un’emozionante versione di Roma nun fa la stupida stasera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Ferilli (@Sabrina.Ferilli.ufficiale) Carismatica, verace e splendidamente romana, nell’accezione ... Leggi su velvetmag (Di sabato 5 febbraio 2022) “Certe notizie è meglio riceverle da seduti.” Sdraiata sul proprio divano, con un’espressione che tradisce una gioia incontenibile – come darle torto? – alcune settimane faha ufficializzato la propria presenza al Festival di. Terzo per laromana, dopo il debutto come co-conduttrice nel 1996, al fianco di Pippo Baudo e Valeria Mazza, e il ritorno in qualità di ospite neldi Gianni Morandi del 2012, in cui ci ha offerto un’emozionante versione di Roma nun fa la stupida stasera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@.ufficiale) Carismatica, verace e splendidamente romana, nell’accezione ...

