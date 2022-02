Ryan in fondo al pozzo, il Marocco nel terrore. E l’Italia ripensa ad Alfredino (Di sabato 5 febbraio 2022) Muove gambe e braccia, risponde alle domande, chiama la mamma: è ancora vivo Rayan, il bambino di 5 anni caduto in un pozzo a Chefchaouen, nel nord del Marocco, martedì 1 febbraio. I soccorritori sono riusciti a fargli arrivare un po’ di cibo e il piccolo ha mangiato una banana. Dopo quattro giorni di ricerche si è a un passo dal piccolo. La situazione però è estremamente delicata. Per raggiungerlo le squadre di soccorso hanno scavato un tunnel alternativo a quello in cui è precipitato il bambino – profondo 32 metri e largo all’imboccatura circa 30 centimetri. Tuttavia ogni mossa e ogni passo avanti sono potenzialmente pericolosi. Si rischiano crolli e le operazioni procedono quindi con estrema lentezza. Alfredino nel pozzo, l’incubo che ritorna Una vicenda, quella del piccolo Rayan, che riporta alla ... Leggi su velvetmag (Di sabato 5 febbraio 2022) Muove gambe e braccia, risponde alle domande, chiama la mamma: è ancora vivo Rayan, il bambino di 5 anni caduto in una Chefchaouen, nel nord del, martedì 1 febbraio. I soccorritori sono riusciti a fargli arrivare un po’ di cibo e il piccolo ha mangiato una banana. Dopo quattro giorni di ricerche si è a un passo dal piccolo. La situazione però è estremamente delicata. Per raggiungerlo le squadre di soccorso hanno scavato un tunnel alternativo a quello in cui è precipitato il bambino – pro32 metri e largo all’imboccatura circa 30 centimetri. Tuttavia ogni mossa e ogni passo avanti sono potenzialmente pericolosi. Si rischiano crolli e le operazioni procedono quindi con estrema lentezza.nel, l’incubo che ritorna Una vicenda, quella del piccolo Rayan, che riporta alla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Marocco è entrata nella fase più delicata l'operazione per salvare il piccolo Ryan, il bimbo di 5 anni bloccato… - Agenzia_Ansa : Marocco, bimbo di 5 anni è in fondo a un pozzo da 40 ore, come Alfredino. Si trova a 60 metri di profondità. Tutti… - Inheritance901 : RT @Agenzia_Ansa: L'ostacolo roccioso è quasi completamente superato, dicono gli ingegneri che lavorano per liberare il piccolo Ryan. Dalla… - melamorsicata : In Marocco c’è un bimbo in fondo a un pozzo da 3 giorni ?? - mister_ricci : RT @Agenzia_Ansa: L'ostacolo roccioso è quasi completamente superato, dicono gli ingegneri che lavorano per liberare il piccolo Ryan. Dalla… -