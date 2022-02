Rugby Sei Nazioni 2022 1a Giornata - Domenica 6 Francia - Italia (diretta Sky Sport e TV8) (Di sabato 5 febbraio 2022) Con la sfida tra l’Irlanda e i detentori del trofeo del Galles, parte l’edizione 2022 del Guinness Six Nations di Rugby, il più antico torneo al mondo della palla ovale, riservato alle Nazionali e che potrà essere seguito interamente su Sky e in streaming su NOW, con tutte le partite in diretta fino all’ultima Giornata, prevista il 19... Leggi su digital-news (Di sabato 5 febbraio 2022) Con la sfida tra l’Irlanda e i detentori del trofeo del Galles, parte l’edizionedel Guinness Six Nations di, il più antico torneo al mondo della palla ovale, riservato alle Nazionali e che potrà essere seguito interamente su Sky e in streaming su NOW, con tutte le partite infino all’ultima, prevista il 19...

Advertising

Dorian221190 : RT @Roma: ?? Sei Nazioni, all'Olimpico torna il torneo di Rugby #GuinnessSixNations con il prossimo incontro domenica 13 febbraio #italrugb… - infoitsport : Rugby Sei Nazioni Under 20 2022 al via su Sky Sport - infoitsport : Rugby - Sei Nazioni 2022: le formazioni della prima giornata - CorriereCitta : #SeiNazioni, Francia-Italia: data e orario della partita di rugby: dove vederla in diretta tv domenica 6 febbraio 2… - zazoomblog : Rugby Sei Nazioni 2022 quando e dove vedere le partite dell’Italia in diretta tv e streaming su Tv8 e Sky - #Rugby… -