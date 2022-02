Rugani se ne va dalla Juventus? Le parole dell’agente non lasciano dubbi

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 5 febbraio 2022) Danieleè stato molto positivo in queste giornate di campionato, tanto che adesso il suo agente è stato costretto a parlare di futuro. Laha trovato in Danieleuna valida alternativa ai titolari nel mese di gennaio quando ha visto completamente dimezzarsi il suo reparto arretrato, ma il toscano ha ben figurato e ora bisogna capire quale sarà il suo futuro. Fonte/GettyDanieleera rimasto allacome un esubero perché nessuno era riuscito a trovare l’accordo economico né con lui né con i bianconeri e la società ha dunque deciso di confermarlo, facendogli fare il quarto centrale al posto di Demiral. Inizialmente erano davvero in pochi a ritenerlo adatto per poter continuare la sua avventura in bianconero, invece è stato in grado di farsi trovare pronto in ogni ...