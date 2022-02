Rovigo | fondatore de L’Altra Italia denunciato | reddito di cittadinanza incassato senza avere i requisiti

(Di sabato 5 febbraio 2022) A settembre era finito agli arresti domiciliari per aver dato vita al movimento politico “” che aveva presentato finte liste elettorali, nel 2019 e 2020, in 23 comunini. Adesso Mino Cartelli, originario di Lecce, coinvolto nell’inchiesta condotta dalla Procura di, è statoperindebitamente beneficiato deldi. La circostanza era emersa nel corso dell’interrogatorio a cui era stato sottoposto da parte del giudice per le indagini preliminari, al momento della convalida del provvedimento cautelare originato dall’operazione “Candidopoli”. Il magistrato, come è previsto in questi casi, gli ha chiesto se godesse del beneficio, in modo da farne scattare la sospensione. Cartelli aveva risposto ...

... hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti del fondatore di ... Nel mese di ottobre 2021, la competente Autorità giudiziaria di Rovigo, in sede di interrogatorio ... Il magistrato, come è previsto in questi casi, gli ha chiesto se godesse del beneficio, in modo da farne scattare la sospensione. Cartelli aveva risposto affermativamente. I militari della Compagnia ... "Nel mese di ottobre 2021, la competente Autorità giudiziaria di Rovigo, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva provveduto a sospendere l'erogazione del reddito di cittadinanza, incompatibile ...