Rossella Corona | chi è la mamma di Manuel Bortuzzo | “Siamo cambiati tutti”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 febbraio 2022)dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha fatto una intervista per il settimanale Chi.Ha raccontato di come la vita della sua famiglia sia cambiata dopo il fatidico incidente del 3 febbraio 2019, quandovenne colpito erroneamente da un proiettile. Da quella notte, la vita della famigliaè notevolmente cambiata: il padre Franco si è trasferito a Roma con, mentre laè rimasta a Treviso insieme ai tre figli Jennifer, Michelle e Kevin. A scegliere di partecipare al reality show è proprioper far vedere ai telespettatori come è vivere la propria quotidianità nelle sue condizione e la...