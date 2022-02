Rosa uccisa a Grumo Nevano, subito dopo il delitto l'assassino ha comprato un ?gratta e vinci?: ripreso dalle telecamere (Di domenica 6 febbraio 2022) La banalità del male. Una ragazza di 23 anni uccisa. Una morte crudele e inutile. E la fredda astuzia criminale di un ?mostro? che una volta finito in manette si aggrappa alle... Leggi su ilmattino (Di domenica 6 febbraio 2022) La banalità del male. Una ragazza di 23 anni. Una morte crudele e inutile. E la fredda astuzia criminale di un ?mostro? che una volta finito in manette si aggrappa alle...

Advertising

analfabetifunz2 : @perzech @taddei_rosa @chiaralacattiva Sì, vabbè... ditelo alla famiglia della donna uccisa. Bravi non ha fatto un… - infoitinterno : Napoli, Rosa Alfieri uccisa dal vicino: l'assassino resta in carcere - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Rosa uccisa a Grumo Nevano, il gip convalida il fermo: l'assassino resta in carcere - occhio_notizie : Rosa Alfieri uccisa a Grumo Nevano: resta in carcere Elpidio D'Ambra - mattinodinapoli : Rosa uccisa a Grumo Nevano, il gip convalida il fermo: l'assassino resta in carcere -