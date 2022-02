Roma | Zaniolo | «Possono cancellare tutto | ma non questo» – FOTO

(Di sabato 5 febbraio 2022)scrive sui social dopo il gol annullato e l’espulsione nel recupero diGenoa: ecco il suo messaggio Finale e post partita diGenoa piuttosto infuocato.si è visto annullare il gol decisivo ed è stato poi espulso per proteste, ma sui social ha ribadito un qualcosa che neanche il VAR può assolutamente. Visualizzapost su Instagram Un post condiviso da NZ22 (@nicolo) «, marimarrà per sempre impresso nella mia mente», ha scritto su Instagram il talento giallorosso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Leggi anche- Genoa 0 - 0, doppia beffa per: gol annullato e rosso Il francese firma l'1 - 1 piombando su un tiro deviato e insaccando in scivolata al 75'. Al 78' l'attaccante si libera ...La Serie A riparte con la 24esima giornata dall'Olimpico. La partita delle 15- Genoa è finita 0 - 0, con un gol annullato a. Nel pomeriggio a San Siro il Milan ha vinto il derby contro l'Inter riaprendo la corsa scudetto. Nel match serale delle 20.45 si incontrano ...Oggi contro il Genoa la Roma si è vista annullare il gol di Zaniolo per fallo di Abraham, ma nel derby di Milano le cose sono andate diversamente… Oggi l’arbitro Abisso, richiamato dal Var, ha ...Zaniolo scrive sui social dopo il gol annullato e l’espulsione nel recupero di Roma Genoa: ecco il suo messaggio Finale e post partita di Roma Genoa piuttosto infuocato. Zaniolo si è visto annullare ...