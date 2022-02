Roma | Mourinho tuona ancora | il motivo dell’espulsione di Zaniolo

(Di sabato 5 febbraio 2022) Josécontinua are sull’episodio diin-Genoa. Dopo le parole ai microfoni di Dazn non si è fermato, queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa. Sugli episodi: “Segiocasse con Inter, Juve e Milan sarebbe la stessa situazione? Pensate che quel rosso lì, per fare un esempio, lo prenderebbe Lautaro Martinez a San Siro? O Chiellini nello stadio della Juventus? O Ibrahimovic a San Siro?” Il: “è stato espulso perché ha detto ad Abisso tre volte la stessa cosa, ma non lo ha insultato. Abisso mi ha detto:per 3 volte mi ha detto “che c… hai fischiato”. Non lo ha mandato a quel paese e non ha insultato la mamma. Doveva capire la frustrazione.”

Ma, poi, piano pianoparla, eccome. "Noi agli occhi del Palazzo siamo piccolini...". "Non ... Laagli occhi del potere è piccolina".2 La partita numero 100 in Serie A di Josècoincide con il secondo pareggio a reti bianche della, seguita in tribuna da Francesco Totti e da Damiano dei Maneskin. Una gara che i tifosi giallorossi difficilmente dimenticheranno, ...La Roma pareggia 0-0 contro il Genoa, ma l'attenzione è tutta per l'episodio del gol annullato a Zaniolo nel finale. Il tecnico giallorosso José Mourinho è intervenuto dopo il match e ci è andato per ...Jose Mourinho prova a tenersi, così come davanti alle televisioni, ma alla fine sbotta in conferenza stampa. Non tanto per il gol annullato, quanto per l’espulsione di Zaniolo. In primis lo Special ...