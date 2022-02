Roma, la rabbia della mamma di Zaniolo sui social! (Di sabato 5 febbraio 2022) L’episodio al termine di Roma-Genoa con Zaniolo protagonista sta facendo parlare molto. Dopo le dichiarazioni di José Mourinho e la rabbia dei tifosi giallorossi è arrivato anche il post polemico della madre del numero ventidue. Queste le sue parole: “Così diventa difficile se non impossibile. Sempre a testa alta contro tutto e tutti! Campione.” Le polemiche stanno continuando ad aumentare soprattutto dopo le dichiarazioni del tecnico portoghese. Questo post è solamente altra benzina sul fuoco che alimenta ulteriormente il caos. Leggi su rompipallone (Di sabato 5 febbraio 2022) L’episodio al termine di-Genoa conprotagonista sta facendo parlare molto. Dopo le dichiarazioni di José Mourinho e ladei tifosi giallorossi è arrivato anche il post polemicomadre del numero ventidue. Queste le sue parole: “Così diventa difficile se non impossibile. Sempre a testa alta contro tutto e tutti! Campione.” Le polemiche stanno continuando ad aumentare soprattutto dopo le dichiarazioni del tecnico portoghese. Questo post è solamente altra benzina sul fuoco che alimenta ulteriormente il caos.

Advertising

pisto_gol : Rom-Gen 0:0 Un buon Genoa, bel disposto e organizzato, porta via un punto dall’Olimpico. La Roma urla di rabbia pe… - lapoelkann_ : 'Mia figlia disabile in codice rosso passa la notte in ambulanza al freddo davanti all'ospedale Sant'Andrea (Roma)'… - Bianca34874951 : RT @pisto_gol: Rom-Gen 0:0 Un buon Genoa, bel disposto e organizzato, porta via un punto dall’Olimpico. La Roma urla di rabbia per l’annul… - 777PARTENERS : RT @pisto_gol: Rom-Gen 0:0 Un buon Genoa, bel disposto e organizzato, porta via un punto dall’Olimpico. La Roma urla di rabbia per l’annul… - Ueccia : RT @ilmanifesto: FUORICLASSE #ilmanifesto #laprima Centomila studenti manifestano in 15 città contro l’alternanza scuola-lavoro e le nuov… -