Roma Genoa LIVE: sintesi, moviola, tabellino e cronaca del match (Di sabato 5 febbraio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Roma e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico, Roma e Genoa si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Roma Genoa 0-0 moviola Fischio d’inizio ore 15 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Roma Genoa 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Allo stadio Olimpico, ilvalido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio Olimpico,si affrontano nelvalido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio ore 15 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OfficialASRoma : Conoscete la Locanda dei Girasoli? ?? A partire da #RomaGenoa, per le prossime quattro gare casalinghe, otto tra ra… - OfficialASRoma : ?? Sarà la nostra sfida numero 110 in Massima Divisione contro il Genoa 10 statistiche in vista del match ??… - DiMarzio : .@OfficialASRoma | José #Mourinho presenta in conferenza la sfida contro il #Genoa e parla del futuro di #Zaniolo - AlexMCM : ??Studio #SerieA ???? Roma v Genoa Sfruttate lo studio per le vostre scommesse giocando sempre con moderazione! Buon… - ilnapolionline : Serie A - Ore 15,00: Roma/Genoa, così in campo secondo il CdS - -