Roma-Genoa, Damiano dei Maneskin scatenato all’Olimpico | VIDEO (Di sabato 5 febbraio 2022) Presente sugli spalti dello 'Stadio Olimpico' di Roma Damiano David dei 'Maneskin' ad assistere al match di Serie A tra i giallorossi e il Genoa. Leggi su pianetamilan (Di sabato 5 febbraio 2022) Presente sugli spalti dello 'Stadio Olimpico' diDavid dei '' ad assistere al match di Serie A tra i giallorossi e il

Advertising

OfficialASRoma : Conoscete la Locanda dei Girasoli? ?? A partire da #RomaGenoa, per le prossime quattro gare casalinghe, otto tra ra… - CB_Ignoranza : Potrai pure aver vinto Sanremo e l’Eurovision, ma se il sabato alle 15 ci sta Roma-Genoa prendi la sciarpetta e cor… - OfficialASRoma : ?? Sarà la nostra sfida numero 110 in Massima Divisione contro il Genoa 10 statistiche in vista del match ??… - Llopp__7 : RT @FGiallorossa: Lazio-Roma: Fallo su Zaniolo, il VAR non interviene Juventus-Roma: Fallo di Cuadrado, il VAR non interviene Inter-Venezia… - dedonatisv : RT @CB_Ignoranza: Potrai pure aver vinto Sanremo e l’Eurovision, ma se il sabato alle 15 ci sta Roma-Genoa prendi la sciarpetta e corri all… -