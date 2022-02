Roma-Genoa | Damiano dei Maneskin all’Olimpico | il cantante scatenato con l’inno giallorosso VIDEO

Advertising

OfficialASRoma : Conoscete la Locanda dei Girasoli? ?? A partire da #RomaGenoa, per le prossime quattro gare casalinghe, otto tra ra… - CB_Ignoranza : Potrai pure aver vinto Sanremo e l’Eurovision, ma se il sabato alle 15 ci sta Roma-Genoa prendi la sciarpetta e cor… - OfficialASRoma : ?? da #LaMagicaLand! ???? Anche qui c'è l'occasione di entrare nel mondo @DigitalBitsOrg! #GetDigitalBits ??… - corgiallorosso : LIVE Roma-Genoa 0-0 – 62' Felix spara col destro, palla sul fondo - Mediagol : VIDEO Roma-Genoa, Damiano dei Maneskin in tribuna a tifare i giallorossi con Totti -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Genoa

© LaPresseDa un lato i giallorossi di Mourinho vanno a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Cagliari ed Empoli prima della sosta per le Nazionali per provare a ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Sul finire del primo tempo di, il difensore rossoblù Bani si è fermato a causa di un infortunio A pochi minuti dalla fine del primo tempo di, il difensore rossoblù Bani si è fermato per un infortunio. ...Sport - La cronaca della partita minuto per minuto Nessuna sorpresa anche per quanto riguarda la Roma , in campo con il 3 - 4 - 1 - 2, con Abraham punta centrale e Zaniolo a ... ...Ospite speciale all’Olimpico in occasione della partita di campionato Roma-Genoa: si tratta di Damiano dei Maneskin. Il cantante è un grande tifoso dei giallorossi, nei giorni scorsi è stato ...