Roche Italia chiude 2021 con crescita di € 6 milioni | crescono anche investimenti in ricerca

Roche S.p.A. chiude il 2021 in crescita, con un fatturato complessivo di 796 milioni di euro. Un risultato raggiunto al termine di un anno complesso caratterizzato dalla perdita di brevetto di alcuni prodotti di punta dell'Azienda, dalla ri-negoziazione dei prezzi e dall'evoluzione pandemica. La crescita è stata determinata da lanci di nuovi prodotti ad alto tasso di innovazione in diverse aree, tra cui Perjeta e Kadcyla, due monoclonali per il trattamento del tumore alla mammella, Rozlytrek una terapia personalizzata e "Made in Italy" per il carcinoma polmonare, e Ronapreve, una combinazione di ...

