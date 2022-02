Riverdale 6 | cosa c’è da sapere sulla prossima stagione | incredibili anticipazioni

(Di sabato 5 febbraio 2022)6 Ha da poco debuttato la quintadel teen drama e gli appassionati si chiedono già quando uscirà la sesta: tutti i dettagli La quintadiha debuttato su Netflix lo scorso 1 febbraio ed ha già ottenuto un successo straordinario, posizionandosi al secondo posto nella Top Ten dei contenuti più vistipiattaforma in streaming.6 (Fonte: Instagram)Il teen drama mistery è prodotta dalla Warner Bros. Lo sceneggiato racconta la disavventure di quattro giovani amici: Archie, Betty, Jughead e Veronica nella piccola città die scava nell’oscurità celata dietro la sua immagine apparentemente perfetta. In ogni ciclo c’è un nuovo caso da risolvere che, farà riemergere altri tragici accadimenti. ...

Questo primo promo ci ha regalato diversi dettagli suaccadrà nella seconda metà di stagione. ... Scopriamo poi che nella 6 06 diritornerà Glen , il capo/ex fidanzato di Betty , che sarà ...Ecco chepotrebbe regalare la serie, con specifico riferimento al mercato italiano, stravolto dai recenti sviluppi.6: a quando l'uscita in Italia? The CW ha comunicato a giugno la ...Cosa accadrà? Manca ancora più di un mese prima di scoprirlo. La speranza è che con i nuovi episodi Riverdale riesca a invertire la tendenza degli ascolti, ormai in discesa da diverso tempo.Riverdale 6 porterà una versione decisamente più matura dei ... e garantire una programmazione forte e stabile. Ecco che cosa potrebbe regalare la serie, con specifico riferimento al mercato italiano, ...