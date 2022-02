Risultati classifica Serie B live | sfida a distanza tra Lecce | Pisa e Brescia

(Di sabato 5 febbraio 2022): tutti gli aggiornamenti della ventunesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventunesima giornata diB che si svolgerà tra sabato 5 e domenica 6 febbraio: tutti i, lae i marcatori delle partite. Weekend di fuoco nel campionato cadetto con le tre prime della classe impegnate in delicate trasferte: ila Como, ilad Alessandria, ila Cosenza. Il Benevento spera di approfittarne ma lacontro il Parma di Iachini si preannuncia apertissima. Nel lungo pomeriggio del sabato, occhio poi a un Frosinone in grande ascesa, pronto a scalare ancora la. ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloSerie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della ventunesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventunesima giornata di Serie B che ...