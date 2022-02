Rifiuti speciali, il confronto dei dati di regione Campania tra oggi e dieci anni fa è impietoso (Di sabato 5 febbraio 2022) È stato presentato il nuovo Piano Rifiuti speciali regione Campania, la cui approvazione è prevista a partire dal 6 febbraio 2022. Nel corso della presentazione dei dati Arpac alle associazioni portatori di interessi diffusi – da cui per l’ennesima volta siamo stati esclusi noi Medici dell’Ambiente Campania nonostante regolare mail di richiesta di partecipazione inviata in data 11/1/2022 – con apprezzabile sinossi grafica, Arpac ha presentato una figura riassuntiva sufficientemente esaustiva ed esplicativa della produzione di Rifiuti urbani e speciali in Campania riferita all’anno 2019, ma senza confronti con gli anni precedenti. Dal momento che nei nostri archivi abbiamo ritrovato la medesima sinossi grafica prodotta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) È stato presentato il nuovo Piano, la cui approvazione è prevista a partire dal 6 febbraio 2022. Nel corso della presentazione deiArpac alle associazioni portatori di interessi diffusi – da cui per l’ennesima volta siamo stati esclusi noi Medici dell’Ambientenonostante regolare mail di richiesta di partecipazione inviata in data 11/1/2022 – con apprezzabile sinossi grafica, Arpac ha presentato una figura riassuntiva sufficientemente esaustiva ed esplicativa della produzione diurbani einriferita all’anno 2019, ma senza confronti con gliprecedenti. Dal momento che nei nostri archivi abbiamo ritrovato la medesima sinossi grafica prodotta ...

