Richiamo alimentare per cadmio: prodotto ritirato dai market (Di sabato 5 febbraio 2022) Dalla catena di supermercati Metro arriva un Richiamo alimentare per la presenza di cadmio oltre i limiti di legge per questo prodotto Nuovo Richiamo per la presenza di cadmio in un prodotto surgelato venduto dalla catena Metro, pericolo per la salute. Il cadmio è purtroppo un elemento presente naturalmente in acqua e aria ma può L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 5 febbraio 2022) Dalla catena di supermercati Metro arriva unper la presenza dioltre i limiti di legge per questoNuovoper la presenza diin unsurgelato venduto dalla catena Metro, pericolo per la salute. Ilè purtroppo un elemento presente naturalmente in acqua e aria ma può L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Michela71765064 : RT @Rabbiela87: @CharlotteHeyw @Michela71765064 @GrandeFratello Secondo me ci vuole un richiamo in quanto nat ha 1 disturbo alimentare e va… - Rabbiela87 : @CharlotteHeyw @Michela71765064 @GrandeFratello Secondo me ci vuole un richiamo in quanto nat ha 1 disturbo aliment… - Alise0 : RT @FattoAlimentare: ??Ossido di etilene nella materia prima: richiamato #integratore alimentare di bambù - FattoAlimentare : ??Ossido di etilene nella materia prima: richiamato #integratore alimentare di bambù - lulu_7_8_1 : RT @Mswatzon1: @GrandeFratello cosa aspetti a fare un richiamo ufficiale verso Caldocaxxo? Visto che sta facendo bullismo alimentare? Grazi… -