Remoria | ovvero la psicogeografia periferica di Roma Al Macro

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 5 febbraio 2022) Nella vasta mitografia di certa controcultura “antagonista” alberga ancora oggi, triste e insoddisfatto, il mitema del buon selvaggio rousseauiano: elevato dalla melma del lumpenproletariat disprezzato per insufficiente coscienza di classe da Marx, ma sommamente lodato dalla palingenesi della broda vagamente controculturale anni settanta/ottanta, eccolo alzare ancora oggi, dalle periferie, la testa. Ce lo troviamo dipanato come una ragnatela aldi Via Nizza, a partire dal 10 di febbraio, nella installazione dedicata al saggio/nzodi Valerio Mattioli, che ha visto la luce nel 2019 per la Minimum Fax: e cosa èse non lainvertita, celebrata nel baccanale della periferia estrema e liminale, nel gorgo suppurato di ogni sottocultura evolutasi e increspatasi fino a ...