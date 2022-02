Rayan, il bambino caduto in un pozzo in Marocco, il papà: «Ci ho parlato, respira a fatica ma è vivo» – Il video (Di sabato 5 febbraio 2022) Ancora poco più di un metro e mezzo per raggiungere il piccolo Rayan, il bambino di cinque anni caduto in fondo a un pozzo di 32 metri ne villaggio Tamrout a nord del Marocco cinque giorni fa. I soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per cercare di raggiungere il bambino e scavano con ogni mezzo, anche con le mani, un percorso in orizzontale per evitare il rischio di crolli. Questa notte, alle due, hanno detto che mancavano “altre cinque ore di lavoro”. Sono calcoli di matematica e fatica e in questa cabala marocchina, si procede in realtà centimetro dopo centimetro, nella speranza di non trovare altri intoppi. L’ultimo ostacolo è una roccia, picconata con tenacia e che, secondo gli ingegneri che coordinano i lavori, questa mattina, 5 febbraio, era ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022) Ancora poco più di un metro e mezzo per raggiungere il piccolo, ildi cinque anniin fondo a undi 32 metri ne villaggio Tamrout a nord delcinque giorni fa. I soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per cercare di raggiungere ile scavano con ogni mezzo, anche con le mani, un percorso in orizzontale per evitare il rischio di crolli. Questa notte, alle due, hanno detto che mancavano “altre cinque ore di lavoro”. Sono calcoli di matematica ee in questa cabala marocchina, si procede in realtà centimetro dopo centimetro, nella speranza di non trovare altri intoppi. L’ultimo ostacolo è una roccia, picconata con tenacia e che, secondo gli ingegneri che coordinano i lavori, questa mattina, 5 febbraio, era ...

