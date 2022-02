Rayan estratto dal pozzo | il bambino è morto dopo essere rimasto intrappolato per 4 giorni in Marocco

(Di sabato 5 febbraio 2022) Non ce l’ha fatta, ilin unda martedì scorso a Tamrout, nel nord del. Per ildi 5 anni si sono mobilitati soccorritori da ogni parte del Paese e del mondo, che in una corsa contro il tempo sono infine riusciti a estrarlo vivo.però èpoco. Ilè precipitato per 32 metri a metà di une la sua storia ha ricordato da vicino quella del piccolo Alfredino Rampi, che ha avuto la stessa sorte nel 1981.vivo dal: ilmuore pocoè stato...

21.54 Marocco,vivo da pozzo Il bambino di cinque anni rimasto per quattro giorni prigioniero in un pozzo alla profondità di 32 metri, è stato finalmente tratto in salvo dai suoi soccorritori. Le tv ......, il bimbo di cinque anni caduto in un pozzo in Marocco , è stato portato in superficie dai soccorritori che erano entrati nel tunnel scavato per raggiungerlo. Il bambino è statodopo ...Un comunicato ufficiale diffuso dal Palazzo Reale ha annunciato la morte del piccolo Rayan. I soccorritori marocchini hanno estratto il bimbo caduto 4 giorni fa in un pozzo in Marocco poco fa. Il ...Rayan estratto vivo dal pozzo: il bambino muore poco dopo Rayan è stato estratto dal pozzo in cui è rimasto intrappolato per quasi 100 ore verso le 21.30 di oggi. L’apprensione per il destino del ...