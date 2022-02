Rayan è morto | il bimbo caduto nel pozzo in Marocco estratto dopo 100 ore «Fatali le ferite riportate durante la caduta»

(Di sabato 5 febbraio 2022) Oltre cento ore a 32 metri sotto terra, inghiottito da unstrettissimo, in alcuni punti di soli 20 centimetri di diametro. Ha lottato per rimanere vivo, ma non ce l'ha fatta. Il...

... il piccolodi soli cinque anni, caduto in un pozzo in Marocco, è stato estratto esanime dal ... Nel comunicato, riportato dai media arabi, si legge che "il bambino èa causa delle ferite ...L'ultimo giorno Non ce l'ha fatta Il piccolo, il bimbo di cinque anni, caduto in un pozzo nel nord del Marocco, èNel primo pomeriggio di sabato tutto era pronto, o così almeno sembra ...L’équipe medica ha lasciato il tunnel scavato in giorni di lotta. Ma Rayan era morto. L’annuncio ufficiale è venuto dal re del Marocco, Mohammed XI. Cinque giorni di speranza. Cinque giorni di ...Da martedì il mondo intero - ma in particolare l’Italia, viste le similitudini con il caso di Alfredino Rampi - stava seguendo le vicende del piccolo Rayan, il bambino caduto accidentalmente in un ...