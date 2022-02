Rapper e brutti posti L’altra Milano che don Burgio conosce

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 5 febbraio 2022) "Se io schizzo è perché qualcuno mi fa schizzare. Se ho scavallato con una rapina è stato per l’adrenalina. Ora, dopo il carcere, il don mi ha fatto capire che sbagliando si può imparare”. Neim sbadiglia, ride, nasconde il viso nel cappuccio della felpa mentre racconta quello che pensa vogliamo sentirci dire. Anche lui viene dalla vecchia San Siro dove è nata la crew e il famoso brano Seven Zoo per evocare la zona 7 che ruota intorno a diversi, fra cui Neima Ezza, arrestato insieme a Baby Gang perché entrambi accusati di alcune rapine. (Non giocare con noi / abbiamo il quartiere dietro / dentro la torre di Selinunte diventerà un grattacielo). Un brand hip-hop che rappresenta una sorta di community trasversale e multietnica dove sui social “si definiscono tutti artisti”, sorride don Claudiocon uno sguardo attento ai suoi ragazzi, quelli ...