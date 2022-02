Rane contro topi | mimi e parodie | i Greci alla tedesca del giovane Pasquali

(Di domenica 6 febbraio 2022) Come è noto, per la salvezza del mondo bisogna che ci si dedichi universalmente alle sole discipline STEM, rifuggendo dal dispersivo e costoso impiccio degli studi letterari. Prima che a questo fine gli studi umanistici vengano fatti morire d’inedia, forse qualcuno scriverà una storia della tesi di laurea. La storia cioè di come sorse e si sviluppò l’uso di concludere il percorso universitario con un «saggio finale», discusso pubblicamente. Prassi antica, ma che specialmente nell’Ottocento, e fino al secolo scorso, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

