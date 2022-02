Quarantena per non vaccinati ridotta a 5 giorni: cambiano le regole. Calano i contagi Covid: “Fase nuova” (Di sabato 5 febbraio 2022) L’Italia sembra aver superato la Fase critica della nuova ondata di Covid-19. Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha parlato di una “Fase nuova dell’epidemia“. Tanto che una circolare dal Ministero ha aggiornato le regole per quanto riguarda la Quarantena per i non vaccinati in caso di contatto con un positivo da Covid-19. Nuove regole per la Quarantena dei non vaccinati e i contatti con positivi Covid Dopo l’allentamento delle misure di Quarantena per vaccinati e guariti, a fine dicembre 2021, cambiano ora le cose anche per coloro che non hanno ricevuto dosi di vaccini ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 5 febbraio 2022) L’Italia sembra aver superato lacritica dellaondata di-19. Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha parlato di una “dell’epidemia“. Tanto che una circolare dal Ministero ha aggiornato leper quanto riguarda laper i nonin caso di contatto con un positivo da-19. Nuoveper ladei none i contatti con positiviDopo l’allentamento delle misure dipere guariti, a fine dicembre 2021,ora le cose anche per coloro che non hanno ricevuto dosi di vaccini ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, circolare ministero: quarantena abbreviata a 5gg per non vaccinati #covid #ministerodellasalute… - ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - RaiNews : La circolare del ministero della Salute #COVID19 #quarantena - mbaudino : RT @SkyTG24: #Covid19, la quarantena per i non vaccinati si riduce da 10 a 5 giorni: le regole - ilriformista : Si passa da 10 a 5 giorni per le persone non vaccinate che hanno avuto contatti con i positivi, inoltre è obbligato… -