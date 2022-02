Putin critica l’occidente ma schiera i suoi missili L’analisi di Marrone

(Di sabato 5 febbraio 2022) La Russiain Bielorussia il suo sistemastico S-400, che si aggiunge al resto del contingente di Moscato nel Paese. Per il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg: “il più grande dispiegamento militare russo dalla fine Guerra fredda”. Nello stesso tempo, però, il Cremlino ambisca a presentarsi quale vittima di un’aggressione occidentale,ndo aspramente il sistema di difesa antisticoto alla base di Deveselu, in Romania. Immediata la risposta di Bucarest, che attraverso il suo ministro degli Esteri, Bogdan Aurescu, ha ribadito alla Cnn che lo scudo antiaereo è puramente difesnivo, e non può rappresentare una minaccia per Mosca. Posizione sostenuta anche dal vice segretario della Nato, il romeno Mircea Geoan?, che ha definito il ...

... Schmidt sintetizzò unastraordinariamente semplice ed efficace della politica europea ... Il fatto che Lindner annunci in questa intervista che il Governo Scholz non sarà debole conperché ...... con cui Mosca è oggi ai ferri corti per la crisi in Ucraina, e che Pechinoper l'... Ospite di riguardo tra gli oltre venti capi di Stato e di governo presenti a Pechino, è Vladimir, che ...Putin oggi sostiene che l’espansione della Nato non ha rispettato ... Per quanto la situazione sia critica, i fondamentali non autorizzano a tale pessimismo, specie nel caso in cui le tensioni ...NEI DIALOGHI, COME riportato dai media cinesi, non sono mancate critiche all’Aukus (l’accordo tra Usa, Australia e Gran Bretagna), nonché alle «rivoluzioni colorate», vero spauracchio tanto per Putin ...