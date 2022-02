Pubblica illuminazione, nuovo servizio per i cittadini di Cerreto Sannita (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDa qualche giorno, ed esattamente dallo scorso martedì 1 febbraio, il Comune di Cerreto Sannita ha stipulato un contratto con Enel X che prevede un nuovo diverso servizio per i cittadini relativo alla manutenzione totale e immediata di guasti e di altre eventuali criticità sugli impianti di Pubblica illuminazione. Oltre a poter segnalare e richiedere un pronto intervento al numero verde 800 901050, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, è possibile contattare Enel X attraverso la email sole.segnalazioni@enel.com. Inoltre è prevista la possibilità per ogni cittadino di Cerreto Sannita di scaricare gratuitamente sul proprio cellulare l’applicazione YoUrban, tramite la quale i guasti possono essere segnalati e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDa qualche giorno, ed esattamente dallo scorso martedì 1 febbraio, il Comune diha stipulato un contratto con Enel X che prevede undiversoper irelativo alla manutenzione totale e immediata di guasti e di altre eventuali criticità sugli impianti di. Oltre a poter segnalare e richiedere un pronto intervento al numero verde 800 901050, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, è possibile contattare Enel X attraverso la email sole.segnalazioni@enel.com. Inoltre è prevista la possibilità per ogni cittadino didi scaricare gratuitamente sul proprio cellulare l’applicazione YoUrban, tramite la quale i guasti possono essere segnalati e ...

Advertising

anteprima24 : ** Pubblica illuminazione, nuovo servizio per i cittadini di Cerreto Sannita ** - aperitivista : In certe zone di Roma l’illuminazione pubblica è un optional - ER_Notizie : Illuminazione pubblica - gazzettaparma : Blackout dell'illuminazione pubblica in cedntro: programmati gli interventi - ComunediTrieste : #AvvisoTS - Giardino di via Catullo chiuso per lavori Per lavori di manutenzione dell'impianto di illuminazione pub… -