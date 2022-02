Psg, si pensa a Paratici per la prossima stagione (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Psg sta valutando la posizione di Leonardo e intanto pensa al futuro: occhi su Paratici, ex Juve e ora al Tottenham Non solo campo, ma il prossimo mercato potrebbe interessare anche alcuni dirigenti. Il Psg starebbe valutando la posizione di Leonardo e non è detto che in estate possa esserci la separazione. Intanto i parigini guardano al futuro: l’idea è quella di Paratici, ex Juventus e ora al Tottenham. Potrebbe essere una mossa importante visto il grande lavoro in dirigenza dell’ex bianconero. Lo riporta Foot Mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Psg sta valutando la posizione di Leonardo e intantoal futuro: occhi su, ex Juve e ora al Tottenham Non solo campo, ma il prossimo mercato potrebbe interessare anche alcuni dirigenti. Il Psg starebbe valutando la posizione di Leonardo e non è detto che in estate possa esserci la separazione. Intanto i parigini guardano al futuro: l’idea è quella di, ex Juventus e ora al Tottenham. Potrebbe essere una mossa importante visto il grande lavoro in dirigenza dell’ex bianconero. Lo riporta Foot Mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

