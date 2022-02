«Proporzionale senza premio, basta con le coalizioni imbroglio» (Di domenica 6 febbraio 2022) Dario Parrini, senatore toscano del Pd e presidente della commissione affari costituzionali, è grande esperto della materia elettorale e come tale in passato ha dato un contributo decisivo all’approvazione di due leggi a effetto maggioritario, il mai applicato Italicum e l’attuale Rosatellum. Oggi ha maturato una riflessione – «anche autocritica», dice lui – e sostiene la necessità di una legge elettorale Proporzionale con sbarramento, simile cioè a quella prevista nel testo base che la camera aspetta da molti mesi di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 6 febbraio 2022) Dario Parrini, senatore toscano del Pd e presidente della commissione affari costituzionali, è grande esperto della materia elettorale e come tale in passato ha dato un contributo decisivo all’approvazione di due leggi a effetto maggioritario, il mai applicato Italicum e l’attuale Rosatellum. Oggi ha maturato una riflessione – «anche autocritica», dice lui – e sostiene la necessità di una legge elettoralecon sbarramento, simile cioè a quella prevista nel testo base che la camera aspetta da molti mesi di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

