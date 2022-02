Produzione, i dati del Centro Studi di Confindustria: Forte caduta, -1,3% a gennaio (Di sabato 5 febbraio 2022) “La Produzione industriale italiana è stimata in Forte caduta a gennaio -1,3%, dopo -0,7% a dicembre”. Lo calcola il Centro Studi di Confindustria indicando che “la contrazione è dovuta al caro-energia (elettricità +450% a gennaio 2022 su gennaio 2021) e al rincaro delle altre commodity che comprimono i margini delle imprese e, in diversi casi, stanno rendendo non più conveniente produrre. A questo si sommano le persistenti strozzature lungo le catene globali del valore. Tale dinamica – avvertono gli economisti di via dell’Astronomia – mette a serio rischio il percorso di risalita del Pil, avviato lo scorso anno”. L’indagine rapida del CSC “rileva un Forte calo della Produzione industriale in ... Leggi su ildenaro (Di sabato 5 febbraio 2022) “Laindustriale italiana è stimata in-1,3%, dopo -0,7% a dicembre”. Lo calcola ildiindicando che “la contrazione è dovuta al caro-energia (elettricità +450% a2022 su2021) e al rincaro delle altre commodity che comprimono i margini delle imprese e, in diversi casi, stanno rendendo non più conveniente produrre. A questo si sommano le persistenti strozzature lungo le catene globali del valore. Tale dinamica – avvertono gli economisti di via dell’Astronomia – mette a serio rischio il percorso di risalita del Pil, avviato lo scorso anno”. L’indagine rapida del CSC “rileva uncalo dellaindustriale in ...

