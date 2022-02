Prima il miracolo poi il dramma: il piccolo Rayan muore dopo essere stato estratto dal pozzo (Di domenica 6 febbraio 2022) Rabat – E’ morto il piccolo Rayan. Il bimbo di 5 anni è stato estratto questa sera dal pozzo profondo 32 metri in cui era caduto nella zona di Tamorot, nella provincia di Chefchaouen, in Marocco. Le squadre di medici e vigili del fuoco sono state impegnate cinque giorni nelle operazioni di salvataggio. I soccorritori avevano raggiunto attraverso il tunnel orizzontale scavato in profondità il punto in cui si trovava il bambino, all’interno del pozzo parallelo alla fossa creata per salvarlo. Il re del Marocco ha rivolto un messaggio di condoglianze alla famiglia del piccolo ed ha avuto un colloquio telefonico con il padre di Rayan, Khalid Ourram e con Soumaya Kharchich, riferisce il quotidiano locale ‘Le Matin’. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di domenica 6 febbraio 2022) Rabat – E’ morto il. Il bimbo di 5 anni èquesta sera dalprofondo 32 metri in cui era caduto nella zona di Tamorot, nella provincia di Chefchaouen, in Marocco. Le squadre di medici e vigili del fuoco sono state impegnate cinque giorni nelle operazioni di salvataggio. I soccorritori avevano raggiunto attraverso il tunnel orizzontale scavato in profondità il punto in cui si trovava il bambino, all’interno delparallelo alla fossa creata per salvarlo. Il re del Marocco ha rivolto un messaggio di condoglianze alla famiglia deled ha avuto un colloquio telefonico con il padre di, Khalid Ourram e con Soumaya Kharchich, riferisce il quotidiano locale ‘Le Matin’. (fonte Adnkronos)

Ultime Notizie dalla rete : Prima miracolo Lazio straripante al Franchi: Fiorentina strapazzata 0 - 3. La decidono Milinkovic e Immobile La Lazio nel finale di prima frazione è straripante e al 45' serve un miracolo dell'estremo difensore viola su Pedro per mantenere la parità. La Lazio porta a casa i tre punti: decisivi Milinkovic e ...

Basket, Treviso - Tortona 72 - 70: vittoria in rimonta per Nutribullet al Palaverde ...della banda di Menetti che ha rischiato di sbandare ma ha trovato in Russell l'uomo del miracolo. ... e anche a un Palaverde che entra in partita prima grazie ad alcune chiamate discutibili dell'arbitro ...

Seregno, mezzo miracolo: è 3-3 con la Pergolettese Prima Monza Basket, Treviso-Tortona 72-70: vittoria in rimonta per Nutribullet al Palaverde Un successo tutto cuore e carattere da parte della banda di Menetti che ha rischiato di sbandare ma ha trovato in Russell l’uomo del miracolo ... che vive Treviso nei primi 6 minuti: un canestro ...

Inter-Milan 1-2: video, gol e highlights Pazza rimonta nel derby del Milan, che batte 2-1 l'Inter e si porta a -1 dalla capolista (che deve ancora recuperare la partita col Bologna). Dominio nerazzurro nel primo tempo: gol annullato a Dumfri ...

