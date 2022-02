Presidenziali Francia: sondaggi, Macron al 24%, Valérie Pécresse al 16,5%, Le Pen e Zemmour al 14%, sinistre al 4% (Di sabato 5 febbraio 2022) mentre Macron è avanti di molto nei sondaggi, i candidati di destra e di centro si contendono la piazza d'onore L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 5 febbraio 2022) mentreè avanti di molto nei, i candidati di destra e di centro si contendono la piazza d'onore L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

vivere_svizzera : @FmMosca @GiulioMarini2 In Francia la stanno tirando un po' per le lunghe perché devono arrivare a fine Marzo. A… - Lymond15 : @G_DiVittorio Dubito che la La Garde alzi i tassi prima delle elezioni presidenziali francesi di fine Aprile 2022.… - mikemoratinos : RT @you_trend: ???? Mancano poco più di 2 mesi alle presidenziali in #Francia, col 1° turno fissato per il 10 aprile. A oggi #Macron è in tes… - AlexZan87 : RT @you_trend: ???? Mancano poco più di 2 mesi alle presidenziali in #Francia, col 1° turno fissato per il 10 aprile. A oggi #Macron è in tes… - JacZan : RT @you_trend: ???? Mancano poco più di 2 mesi alle presidenziali in #Francia, col 1° turno fissato per il 10 aprile. A oggi #Macron è in tes… -