Premio Siae Roma Videoclip | Festival di Sanremo 2022

(Di sabato 5 febbraio 2022) Abbiamo il piacere di annunciarvi chehanno assegnato al“Sei tu” di Fabrizio Moro, regia di Fabrizio Moro ed Alessio De Leonardis, il- il cinema incontra la musica’. Il brano premiato è parte della colonna sonora del film “Ghiaccio”, in uscita dal 7 febbraio, con la partecipazione di Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara. Il film sulla boxe che unisce valori, poesia e verità. Le musiche originali sono di Fabrizio Moro. Il brano “Sei tu” è contenuto nel nuovo Ep del cantautore “La mia voce”, ed è parte della colonna sonora del film. https://youtu.be/dS5mn2tZX4YRivelazione’ per ...

Nel 1960 Gino Paoli era talmente giovane e sconosciuto da non essere nemmeno iscritto alla Siae e, ...importante nella storia delle Nuove Proposte di Sanremo grazie a cui Baroni si aggiudicò il premio. Premio Siae Roma Videoclip, Sanremo 2022 Premiazioni, proiezione di videoclip, film concerto, compositori, registi, artisti e produzioni La premiazione della XIX Edizione del 'Roma Videoclip- il cinema incontra la musica'. La manifestazione gode, inoltre, della collaborazione di Rai Isoradio e di servizi Rai Tv in tema di rubriche e notiziari per cura di Savino Zaba.