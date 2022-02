Poste Italiane: sottratti oltre 350mila euro, sono stati gli impiegati (Di sabato 5 febbraio 2022) Furti ripetuti nel corso degli anni per un ammontare di quasi mezzo milione di euro: avevano escogitato un trucco infallibile. Getty Images/Peter Mcdiarmid/ArchivioScovata ennesima maxi truffa. oltre 350mila euro messi dentro buste inviate soprattutto da Giappone e Australia e destinati a opere caritatevoli o per l’acquisto di amuleti di buona sorte. Così riuscivano a sottrarre denaro a Poste Italiane, la stessa azienda per la quale lavoravano da anni. Finiti sotto inchiesta tre impiegati, in servizio presso il centro di smistamento di Milano Linate. I tre venivano aiutati nella loro truffa da altri quattro complici. Due uomini di 46 e 51 anni e una donna di 40, con i due complici di 46 e 55 anni, sono stati accusati di furto ... Leggi su formatonews (Di sabato 5 febbraio 2022) Furti ripetuti nel corso degli anni per un ammontare di quasi mezzo milione di: avevano escogitato un trucco infallibile. Getty Images/Peter Mcdiarmid/ArchivioScovata ennesima maxi truffa.messi dentro buste inviate soprattutto da Giappone e Australia e destinati a opere caritatevoli o per l’acquisto di amuleti di buona sorte. Così riuscivano a sottrarre denaro a, la stessa azienda per la quale lavoravano da anni. Finiti sotto inchiesta tre, in servizio presso il centro di smistamento di Milano Linate. I tre venivano aiutati nella loro truffa da altri quattro complici. Due uomini di 46 e 51 anni e una donna di 40, con i due complici di 46 e 55 anni,accusati di furto ...

