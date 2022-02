Possibile calo del Pil fino al 3,7% a causa dei cambiamenti climatici (Di sabato 5 febbraio 2022) La stima dei danni economici conseguenti alla crisi climatica rivela l’urgenza di un intervento profondo a livello infrastrutturale per limitare l’aumento delle temperature nei prossimi decenni ROMA ? Il cambiamento climatico rischia di avere gravi conseguenze sull’economia dei Paesi. È quanto emerge dal rapporto ‘cambiamenti climatici, infrastrutture e mobilità’ realizzato dalla Commissione del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili coordinata dal professor Carlo Carraro, Ordinario di Economia Ambientale all’Università Ca’ Foscari di Venezia. “Anche nel migliore dei casi, anche se ci limitassimo a un altro grado soltanto di incremento medio mondiale, cosa che sarebbe già un grande successo, il cambiamento climatico avrebbe degli impatti sull’Italia, in particolare su alcuni settori, agricoltura, turismo e infrastrutture costiere” ... Leggi su lopinionista (Di sabato 5 febbraio 2022) La stima dei danni economici conseguenti alla crisi climatica rivela l’urgenza di un intervento profondo a livello infrastrutturale per limitare l’aumento delle temperature nei prossimi decenni ROMA ? Il cambiamento climatico rischia di avere gravi conseguenze sull’economia dei Paesi. È quanto emerge dal rapporto ‘, infrastrutture e mobilità’ realizzato dalla Commissione del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili coordinata dal professor Carlo Carraro, Ordinario di Economia Ambientale all’Università Ca’ Foscari di Venezia. “Anche nel migliore dei casi, anche se ci limitassimo a un altro grado soltanto di incremento medio mondiale, cosa che sarebbe già un grande successo, il cambiamento climatico avrebbe degli impatti sull’Italia, in particolare su alcuni settori, agricoltura, turismo e infrastrutture costiere” ...

