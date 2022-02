Porta Dipinta, una strada romana riaffiora con gli scavi per il gas: «Scoperta importante» (Di sabato 5 febbraio 2022) Alla luce i resti ben conservati di un tracciato in pietra. Il Soprintendente: «Il ritrovamento è di eccezionale interesse per l’ottimo stato di conservazione della strada». Dal Mic fondi per Sant’Agostino. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 5 febbraio 2022) Alla luce i resti ben conservati di un tracciato in pietra. Il Soprintendente: «Il ritrovamento è di eccezionale interesse per l’ottimo stato di conservazione della». Dal Mic fondi per Sant’Agostino.

