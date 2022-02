Politica e democrazia Sotto Scacco: Lorenzo Castellani ci racconta i rischi tecnocratici (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb – Lorenzo Castellani, giornalista, volto televisivo e docente di Storia delle istituzioni politiche, è uno dei principali osservatori ed analisti italiani delle sembianze e strutture assunte dal potere tecnocratico nel corso della storia, con i rischi per democrazia e rappresentatività popolare che ciò comporta. Per la casa editrice Liberilibri ha pubblicato nel 2020 L’ingranaggio del potere e recentemente Sotto Scacco, un sequel del primo testo che analizza il regime tecnocratico al tempo della pandemia da coronavirus. Lorenzo Castellani in Sotto Scacco analizza il regime tecnocratico al tempo della pandemia Strutture burocratiche e centraliste hanno assunto il predominio del dibattito politico e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb –, giornalista, volto televisivo e docente di Storia delle istituzioni politiche, è uno dei principali osservatori ed analisti italiani delle sembianze e strutture assunte dal potere tecnocratico nel corso della storia, con ipere rappresentatività popolare che ciò comporta. Per la casa editrice Liberilibri ha pubblicato nel 2020 L’ingranaggio del potere e recentemente, un sequel del primo testo che analizza il regime tecnocratico al tempo della pandemia da coronavirus.inanalizza il regime tecnocratico al tempo della pandemia Strutture burocratiche e centraliste hanno assunto il predominio del dibattito politico e ...

