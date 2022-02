Politica e 007 Gabrielli sul caso Belloni

Leggi su formiche

(Di sabato 5 febbraio 2022) Intelligence e amministrazione pubblica sono incompatibili? A una settimana dalle elezioni per il Colle – che hanno riacceso il dibattito intorno all’eventualità di una candidatura dell’ambasciatrice Elisabetta, direttrice generale del Dis (Dipartimento per le informazioni e la sicurezza) – Franco, sottosegretario di Stato e autorità delegata all’intelligence, dà la sua versione sui fatti. Lo fa intervenendo nella trasmissione di Radio1 Zapping condotta da Giancarlo Loquenzi. “Da diverso tempo sostengo che bisogna limitare il diritto di elettorato passivo nei confronti non degli operatori dei servizi ma di chiunque svolga funzioni apicali della Pubblica amministrazione – ha detto, ex capo della Polizia – e questo lo dico non per affermazione di principio, ma per averlo praticato su me stesso. Quando ero ...