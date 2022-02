(Di sabato 5 febbraio 2022) ROMA – Lunedì 7 febbraio la Commissione Bilancio svolgerà l’per il Sud e la coesione territoriale, Mara(foto), nell’ambito dell’esameRelazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza –, riferita all’anno 2021. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 15, in videoconferenza. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Pnrr, audizione della ministra Carfagna - Lopinionista : Pnrr, audizione del ministro Garavaglia - Lopinionista : Pnrr, audizione del ministro Franceschini - Agricolae1 : #PNRR, audizione @Montecitorio Ministro #Patuanelli @Mipaaf_ ; Mercoledì alle 8,30 diretta webtv - Agenparl : PNRR, audizione Ministro Patuanelli - Mercoledì alle 8,30 diretta webtv) - -

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr audizione

Camera dei Deputati

...- Mercoledì 9 febbraio le Commissioni riunite Agricoltura di Camera e Senato svolgono l'...della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza -. L'...... la 'Commissione, anche previadi un rappresentante del partito' formula 'un invito ad ... performance dell'architettura ibrida Alderlake S: l'Italia avrà un ruolo da protagonista anche ...a Sciacca il protocollo d’intesa tra 23 sindaci della Provincia di Agrigento per il recepimento e la progettazione in sinergia sui Fondi del PNRR, destinati al territorio ... muore 22enne Carmelo ...Audizioni su audizioni che da giugno seguo imperterrito in ... all’Ars un disegno di legge della deputata M5S Zafarana Pnrr, 320 milioni per opere pubbliche, Sciarabba: “opportunità per i comuni ...