Piscine in crisi: la richiesta al Governo è di 150 milioni di euro (Di sabato 5 febbraio 2022) Oltre 3 milioni di debiti per le Piscine italiane. Stanno affogando nei debiti gli impianti natatori. Dopo la grave crisi sanitaria a causa del Covid, e ancora in corso, sono riuscite a riaprire le Piscine e dopo tanti mesi di stop. Ma lamentano perdite finanziarie che potrebbero portare al fallimento. Chiedono al Governo un aiuto di 150 milioni per sanare le perdite e proseguire una riapertura in modo più tranquillo.

nalhie : Crisi al nan piscine ???? - PisaToday : Crisi pandemica e poco sostegno: chiuse per protesta le piscine - Swim4life_it : Piscine luogo di prevenzione salute, riabilitazione, svago e socializzazione prezioso, incredibile lasciarle alla d… - AlguerIT : SARDEGNA Gestione piscine: e' crisi anche in Sardegna - informazionecs : Nuoto in Sardegna: la crisi delle piscine tale e quale a quella riscontrata in Penisola -