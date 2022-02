Pioli: “Serve un ingrediente particolare per vincere lo Scudetto” (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Milan ha battuto l’Inter con un’incredibile rimonta e ha accorciato in maniera importante la classifica. Al termine del derby, Stefano Pioli ha analizzato la vittoria ai micorofoni di DAZN. “La forza mentale di questa squadra e il coraggio di affrontare in questo modo avversari forti è da sottolineare. Per me è una grande soddisfazione”. Così si può vincere? “Abbiamo dei calciatori, come Ibra, Giroud, Maignan e Kjaer, che hanno vinto e sanno cosa Serve per continuare con questo spirito nel lungo periodo. Altrimenti puoi vincere una partita ma non vai oltre”. Inter MilanPioli: “Stessi punti dell’anno scorso, dobbiamo crederci” Cosa cambia questa vittoria? “Abbiamo gli stessi punti della scorsa stagione, ci deve dare forza di andare avanti sempre con questo spirito. Ai ragazzi ho detto che ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Milan ha battuto l’Inter con un’incredibile rimonta e ha accorciato in maniera importante la classifica. Al termine del derby, Stefanoha analizzato la vittoria ai micorofoni di DAZN. “La forza mentale di questa squadra e il coraggio di affrontare in questo modo avversari forti è da sottolineare. Per me è una grande soddisfazione”. Così si può? “Abbiamo dei calciatori, come Ibra, Giroud, Maignan e Kjaer, che hanno vinto e sanno cosaper continuare con questo spirito nel lungo periodo. Altrimenti puoiuna partita ma non vai oltre”. Inter Milan: “Stessi punti dell’anno scorso, dobbiamo crederci” Cosa cambia questa vittoria? “Abbiamo gli stessi punti della scorsa stagione, ci deve dare forza di andare avanti sempre con questo spirito. Ai ragazzi ho detto che ...

