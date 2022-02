Pillola antivirale Paxlovid: allo Spallanzani la prima somministrazione a un paziente (Di sabato 5 febbraio 2022) Si tratta di un uomo di 54 anni, con malattia cardiovascolare e Covid-19, sintomatico da 3 giorni. Lo rende noto l'Istituto Spallanzani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 5 febbraio 2022) Si tratta di un uomo di 54 anni, con malattia cardiovascolare e Covid-19, sintomatico da 3 giorni. Lo rende noto l'IstitutoL'articolo proviene da Firenze Post.

