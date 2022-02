Pera dopo la mancata elezione al Quirinale: attacco alle norme anti - covid, aborto e diritti dei gay (Di sabato 5 febbraio 2022) Contro l'immigrazione, contro le norme anti - covid, contro diritti come aborto, matrimonio omosessuale, suicidio assistito. Solo a pensare che la destra voleva Marcello Pera presidente della ... Leggi su globalist (Di sabato 5 febbraio 2022) Contro l'immigrazione, contro le, controcome, matrimonio omosessuale, suicidio assistito. Solo a pensare che la destra voleva Marcellopresidente della ...

Federiko_Teramo : Ecco uno dei grandi pofilli che i patrioti volevano al Quirinale. #salvinivergogna #melonivergogna Pera dopo la man… - globalistIT : Praticamente ha la stessa linea politica di Trump e Bolsonaro. Mancano solo le parolacce. Immaginate se fosse stato… - maine_coon2 : @nedesyo L’anno non me lo ricordo, comunque quando fece fuori l’uno dopo l’altro gente del calibro Coletti, Pera, M… - spartan_403 : @Federic27139065 @gervasoni1968 Molti miei colleghi giovani ,sulla 30ina , dopo il primo lockdown non vedevano l'or… - vip_pera : dopo tutto sto ben di dio, una domanda sola: ma perché sto sketch? fior fiore di autori strapagati per sta cazzata @SanremoRai #Sanremo2022 -