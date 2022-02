Per i non vaccinati il tasso di mortalità per il Covid è 25 volte superiore (Di sabato 5 febbraio 2022) AGI - I non vaccinati rispetto a chi ha avuto anche la dose booster hanno un tasso di ricoveri ordinari 10 volte più alto, un tasso di ricovero in terapie intensive 27 volte più alto e una mortalità 25 volte più alta. È quanto emerge dal report settimanale dell'Istituto superiore di sanità. Il tasso di mortalità standardizzato per età, relativo alla popolazione over 12, tra il 10 dicembre 2021 e il 9 gennaio di quest'anno risulta circa otto volte più alto per i non vaccinati (78,6 decessi per 100 mila abitanti) rispetto ai vaccinati con ciclo completo da non oltre 120 giorni (9,5 decessi per 100 mila abitanti) e circa venticinque volte più alto ... Leggi su agi (Di sabato 5 febbraio 2022) AGI - I nonrispetto a chi ha avuto anche la dose booster hanno undi ricoveri ordinari 10più alto, undi ricovero in terapie intensive 27più alto e una25più alta. È quanto emerge dal report settimanale dell'Istitutodi sanità. Ildistandardizzato per età, relativo alla popolazione over 12, tra il 10 dicembre 2021 e il 9 gennaio di quest'anno risulta circa ottopiù alto per i non(78,6 decessi per 100 mila abitanti) rispetto aicon ciclo completo da non oltre 120 giorni (9,5 decessi per 100 mila abitanti) e circa venticinquepiù alto ...

