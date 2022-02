Pechino 2022 | Taiwan furiosa per l' appoggio di Putin a Xi | ' Parole deplorevoli | un insulto allo spirito olimpico'

Advertising

beppe_grillo : Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che si terranno da oggi fino al 20 febbraio, possiamo rilanciare in… - Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - Agenzia_Ansa : Pechino: curling misto, l'Italia batte la Norvegia 11-8 - direpuntoit : A #Pechino2022 arriva la prima medaglia per l'Italia: l'azzurra Francesca #Lollobrigida vince l'argento nel pattina… - FPoleselli : RT @Agenzia_Ansa: PECHINO 2022 | Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'argento nel pattinaggio di velocità (3000 metri) alle Olimpi… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Francesca Lollobrigida ha conquistato l'argento nella gara dei 3000 metri donne dello speed skating. È la prima medaglia italiana ai Giochi Olimpici di. La pattinatrice romana si presentava con il secondo tempo mondiale stagionale (3'54"43) e con tre piazzamenti da podio sulle quattro gare internazionali disputate - le tre di Coppa del ...Vladimir Putin si intromette in modo intollerabile nelle tensioni tra Cina e Taiwan sostenendo, ospite del Presidente cinese Xi Jinping all'apertura dei giochi di, che Mosca si oppone a 'qualsiasi forma di indipendenza di Taiwan' e che 'Taiwan è parte inalienabile della Cina". "Un insulto allo spirito olimpico" ha dichiarato il Ministero degli Esteri ...Roma, 5 feb. (askanews) - L'atmosfera nella 'bolla' anti Covid a Pechino per le Olimpiadi d'inverno. All'indomani della cerimonia inaugurale, ...Al via le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 anche per la spedizione azzurra giunta nella capitale cinese. La prima medaglia associata al tricolore viene scolpita nel ghiaccio. Il pattinaggio ...