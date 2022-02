Pechino 2022, sci di fondo, 15km skiathlon femminile: di Johaug il primo oro dei Giochi. Italiane lontanissime (Di sabato 5 febbraio 2022) Therese Johaug, alla veneranda età di 34 anni, corona il sogno di una vita e vince il primo oro individuale ai Giochi Olimpici. Nella prima gara che mette in palio medaglie a Pechino 2022, la fuoriclasse norvegese fa il vuoto nella 15 km skiathlon femminile di sci di fondo. La gara, due frazioni da 7,5 km l’una, la prima a tecnica classica e la seconda a tecnica libera, è intervallata da un pit-stop per cambiare sci e bastoncini. Sin dalle prime battute la norvegese ha provato a fare il forcing, soprattutto in salita, ma nella frazione in classico, le finlandesi Parmakoski e Niskanen hanno tenuto molto bene, insieme alla svedese Karlsson. Tutte le altre favorite per le medaglie sono indietro, tra cui la russa Nepryaeva e l’austriaca Stadlober. La ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Therese, alla veneranda età di 34 anni, corona il sogno di una vita e vince iloro individuale aiOlimpici. Nella prima gara che mette in palio medaglie a, la fuoriclasse norvegese fa il vuoto nella 15 kmdi sci di. La gara, due frazioni da 7,5 km l’una, la prima a tecnica classica e la seconda a tecnica libera, è intervallata da un pit-stop per cambiare sci e bastoncini. Sin dalle prime battute la norvegese ha provato a fare il forcing, soprattutto in salita, ma nella frazione in classico, le finlandesi Parmakoski e Niskanen hanno tenuto molto bene, insieme alla svedese Karlsson. Tutte le altre favorite per le medaglie sono indietro, tra cui la russa Nepryaeva e l’austriaca Stadlober. La ...

Advertising

beppe_grillo : Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che si terranno da oggi fino al 20 febbraio, possiamo rilanciare in… - Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - Agenzia_Ansa : Pechino: curling misto, l'Italia batte la Norvegia 11-8 - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Skiathlon donne Olimpiadi Pechino in DIRETTA: Johaug in fuga! Finlandesi e Karlsson inseguono. Az… - infoitsport : Olimpiadi Pechino 2022, Amos Mosaner e Stefania Constantini e il curling: «Favoriti? No, però ci proviamo» -